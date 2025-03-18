Армія РФ просувається далі в Курській області: деталі від ISW

Російські війська протягом минулої доби, 18 березня, продовжували наземну операцію задля витіснення українських сили з їхніх позицій, що залишилися в Курській області. Втім, росіяни не зробили підтвердженого просування.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Напередодні російські силовики заявили, що їхня армія захопила Гоголівку, а так званий російський мілблогер стверджував, що вони просунулися на південь від населеного пункту. Аналітики наголошують, що заступник начальника головного військово-політичного управління Міноборони РФ заявив, що військові Росії продовжують просуватися до невизначених районів Сумської області, аби створити "буферну зону" після того, як російські сили захопили всю Курську область. Втім, в ISW не підтверджують цих заяв.

Окрім того, російські війська продовжували атакувати на захід від Суджі в районі Гоголівки, на південь від Суджі в районі Курилівки та Гуєво, а також поблизу міжнародного кордону в Сумській області в районі Басівки.

Зауважимо, що речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що невеликі російські штурмово-диверсійно-розвідувальні групи продовжують атакувати ділянку Новеньке-Журавка вздовж міжнародного кордону в Сумській області.

Повідомляється, що вночі проти 17 березня українські війська завдали удару з безпілотників по нафтобазі в Астраханській області. Керівник Українського центру протидії дезінформації лейтенант Андрій Коваленко заявив, що безпілотники завдали удару по паливно-паливному складу в Астраханській області. Губернатор регіону Ігор Бабушкін заявив, що українські безпілотники вдарили по нафтобазі, а уламки безпілотників спровокували пожежу.

Як повідомляла українська Держприкордонслужба, російські війська намагаються зайти на територію Сумщини. Для цього окупанти використовують різну тактику: задіюють і штурмовиків, і диверсійні групи.

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