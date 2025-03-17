Жданов оцінив, чи є шанс укласти перемир'я в Україні

Військовий експерт Олег Жданов не вірить, що перемир'я можливі, оскільки для цього необхідне втручання третьої сторони. Кремль називає передумовою для припинення вогню усунення причин війни, але російський диктатор Володимир Путін їх не називає.

Про це Жданов заявив в інтерв'ю "Главреду".

"Ідея про припинення вогню — це утопія на сьогоднішній день. Адже без втручання третьої сторони як посередника всі ці розмови ні про що. Тим паче, на пресконференції Путін чітко дав зрозуміти, що позиція Російської Федерації незмінна: якщо зупиняти вогонь, то назавжди, а, крім того, це має усунути першопричини війни. А фактично це означає, що ми повинні підписати Стамбульський договір", — сказав військовий експерт.

За його словами, першопричина в розумінні Росії — це наявність державності України. Натомість "фюрер" хоче, щоб Україна була нейтральною.

"Статус нейтральності спричинить скорочення української армії — нейтральній державі немає потреби мати сильну і чисельну армію. Також залишаються й інші пункти: денацифікація у вигляді допуску проросійських партій до виборів в Україні, закріплення російської мови як вільної мови спілкування в нашій країні, а в перспективі як другої державної, тощо", — сказав Жданов.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що "фюрер" Володимир Путін не відмовиться від своїх планів щодо України. Відновлення російського наступу "майже миттєво загрожуватиме і Харкову, і Запоріжжю, і ключовим містам донецького "поясу фортець".

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