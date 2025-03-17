Трамп назвав дату переговорів з Путіним: деталі

Президент США Дональд Трамп анонсував переговори з президентом-диктатором РФ Володимиром Путіним у вівторок, 18 березня. Очільник Білого дому наполягає на припиненні війни.

Про це американський лідер повідомив журналістам під час польоту з Флориди до Вашингтона на Air Force One, повідомляє Associated Press.

"Ми побачимо, чи буде у нас щось оголосити, можливо, до вівторка. Я буду говорити з президентом Путіним у вівторок", - сказав Трамп.

За його словами, за вихідні було зроблено "багато роботи". Наразі Вашингтон хоче "побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні".

Окрім того, Трамп окреслив теми розмови з кремлівським "фюрером". Президент США розповів, що питання території та електростанції стануть частиною розмови про завершення російсько-української війни.

"Ми будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції", - сказав Трамп. Втім, про які території йдеться, він не уточнив.

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