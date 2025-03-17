Трамп назвал дату переговоров с Путиным: детали

Президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с президентом-диктатором РФ Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Глава Белого дома настаивает на прекращении войны.

Об этом американский лидер сообщил журналистам во время полета из Флориды в Вашингтон на Air Force One, сообщает Associated Press.

"Мы увидим, будет ли у нас что-нибудь объявить, возможно, до вторника. Я буду говорить с президентом Путиным во вторник", — сказал Трамп.

По его словам, за выходные было сделано "много работы". Сейчас Вашингтон хочет "увидеть, сможем ли мы положить конец этой войне".

Кроме того, Трамп выделил темы разговора с кремлевским "фюрером". Президент США рассказал, что вопросы территории и электростанции станут частью разговора о завершении российско-украинской войны.

"Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях", – сказал Трамп. Впрочем, о каких территориях идет речь, он не уточнил.

Напомним, аналитики ISW считают, что диктатор Путин не откажется от своих планов по Украине. Восстановление российского наступления "почти мгновенно будет угрожать и Харькову, и Запорожью, и ключевым городам донецкого "пояса крепостей".

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