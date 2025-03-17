Россияне атаковали Полтавскую область дронами: какие последствия

Информации о потерпевших нет.

В ночь на 17 марта россияне атаковали Полтавскую область. В результате падения обломков БПЛА были применены аварийные отключения света в Кременчугском районе.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

По его словам, ПВО отработало по враждебным целям. Впрочем, произошло падение обломков сбитых целей.

"В результате падения обломков БПЛА были применены аварийные отключения электросети в Кременчугском районе. Без света осталось 1035 бытовых и 41 юридический потребитель. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения людям", — сообщил чиновник.

Также Когут уточнил, что обошлось без пострадавших.

Как сообщалось, ночью 17 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники. Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы.

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