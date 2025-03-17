Астролог назвал знаки Зодиака, которым нужно постоянно быть в курсе всех событий

Ежедневно на нас обрушивается огромное количество информации самого разного толка – от мировых новостей до плетен о друзьях и знакомых.

В большинстве случае наша психика не выдерживать давления, и мы устаем от новостей, но есть и те, кто без постоянной «подпитки» такого рода жить не может – в буквальном смысле слова. Астролог Людмила Булгакова навала знаки Зодиака, которым нужно постоянно быть в курсе всех событий.

Водолей

Водолеи в состоянии освоить любой массив информации и при этом совершенно не перегрузится – ни морально, ни эмоционально. Причиной такой всеядности представителей знака являются поверхностность их восприятия – образно говоря, у них в одно ухо влетает, из другого вылетает.

Козерог

Козероги любят быть в курсе политических новостей, поэтому и начинают каждое утро с чтения соответствующих сайтов. Со временем они даже начинают считать себя экспертами в этой области, что далеко не всегда соответствует реальности, но представителей знака трудно в этом убедить.

Близнецы

Близнецы являются своеобразным проводником – они получают удовольствие, принимая ее от одних людей и передавая другим, поэтому они обожают сплетни. Тем, кто захочет узнать все – включая самые деликатные подробности – о каком-то человеке, нужно обратиться именно к этому знаку.

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