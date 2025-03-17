Клиент отсудил у Starbucks $50 000 000: что произошло

Компанию Starbucks обязали выплатить 50 миллионов долларов США мужчине, который получил травмы "изменившие его жизнь" гениталий после того, как его половые органы были сильно "обожжены" горячим чаем. Это не первый раз, когда против популярной сети возбуждается дело из-за травм, вызванных горячими напитками, как, например, печальное дело против McDonald's в 1990-х годах.

Как сообщает Unilad, Майкл Гарсия, водитель службы доставки в Калифорнии, ждал своего напитка, когда тот пролился ему на колени, согласно иску, поданному в Верховный суд Калифорнии.

После инцидента, произошедшего 8 февраля в 2020 году, Майклу пришлось пройти различные процедуры, чтобы исправить "увечье", вызванное напитком, в частности пересадку кожи и другие методы лечения.

Его адвокаты утверждают, что напиток Starbucks сразу после покупки упал ему на промежность, что привело к травмам, которые стали постоянными и "изменили жизнь".

Впоследствии суд присяжных округа Лос-Анджелес принял решение в его пользу, установив, что работник сети кафе ненадлежащим образом закрепил напиток в лотке для вынесения, прежде чем передать его в своем автомобиле.

После вынесения вердикта адвокат Гарсии Ник Роули написал в своем заявлении: "Этот вердикт присяжных является важным шагом в привлечении Starbucks к ответственности за вопиющее пренебрежение к безопасности клиентов и неспособность принять ответственность".

Впрочем, Starbucks не в восторге от голосования присяжных и планирует подать апелляцию на это решение.

Представитель компании написал, что заведение "не соглашается" с решением суда, отметив: "Мы не согласны с решением присяжных о том, что мы виновны в этом инциденте, и считаем, что присужденное возмещение является чрезмерным. Мы всегда соблюдали самые высокие стандарты безопасности в наших заведениях, в том числе обращение с горячими напитками".

Напомним, ресторан выплатит компенсацию 4 000 клиентам после того, как подростки помочились в бульон. Два 17-летних парня сняли процесс на видео и опубликовали его в Сети.

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