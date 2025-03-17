Клієнт відсудив у Starbucks $50 000 000: що сталося

Компанію Starbucks зобов'язали виплатити 50 мільйонів доларів США чоловікові, який отримав травми геніталій, що "змінили його життя", після того, як його статеві органи були сильно "обпечені" гарячим чаєм. Це не вперше, коли проти популярної мережі порушується справа через травми, спричинені гарячими напоями, як, наприклад, сумнозвісна справа проти McDonald's у 1990-х роках.

Як повідомляє Unilad, Майкл Гарсія, водій служби доставки в Каліфорнії, чекав на свій напій, коли той пролився йому на коліна, згідно з позовом, поданим до Верховного суду Каліфорнії.

Після інциденту, що стався 8 лютого 2020 року, Майклу довелося пройти різні процедури, щоб виправити "каліцтво", спричинене напоєм, зокрема пересадження шкіри та інші методи лікування.

Його адвокати стверджують, що напій Starbucks одразу після купівлі впав йому на промежину, що призвело до травм, які стали постійними і "змінили життя".

Згодом суд присяжних округу Лос-Анджелес ухвалив рішення на його користь, встановивши, що працівник мережі кав'ярень неналежним чином закріпив напій у лотку для винесення, перш ніж передати його йому у своєму автомобілі.

Після винесення вердикту адвокат Гарсії, Нік Роулі, написав у своїй заяві: "Цей вердикт присяжних є важливим кроком у притягненні Starbucks до відповідальності за кричущу зневагу до безпеки клієнтів і нездатність прийняти відповідальність".

Втім, Starbucks не в захопленні від голосування присяжних і планує подати апеляцію на це рішення.

Представник компанії написав, що заклад "не погоджується" з рішенням суду, зазначивши: "Ми не згодні з рішенням присяжних про те, що ми винні в цьому інциденті, і вважаємо, що присуджене відшкодування є надмірним. Ми завжди дотримувалися найвищих стандартів безпеки в наших закладах, зокрема поводження з гарячими напоями".

Нагадаємо, ресторан виплатить компенсацію 4 000 клієнтам після того, як підлітки надзюрили у бульйон. Двоє 17-річних хлопців зняли процес на відео та опублікували його в Мережі.

Читайте також: