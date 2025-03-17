Астрологи назвали два знаки зодіаку з найслабшим імунітетом: вони часто хворіють

Експерти з езотерики впевнені, що на стан здоров’я людини може впливати не лише спадковість і спосіб життя, а й знак зодіаку, під яким вона народилася.

Астрологи виділили двох представників зодіакального кола, які частіше за інших страждають від застуд, вірусів і хронічної втоми. Це Риби й Терези. Тому їм рекомендовано дбайливіше ставитися до свого здоров'я: зміцнювати імунітет, правильно харчуватися, займатися спортом та уникати стресових ситуацій.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Цей знак зодіаку досить чутливий як на емоційному, так і на фізичному рівні. Його імунітет зазнає постійних випробувань через уплив стресу, перевтоми та схильності до меланхолії. Експерти з астрології говорять, що Риби мають вразливе місце – це дихальна система. Саме тому вони можуть досить часто хворіти на застуди та серйозні вірусні інфекції.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

У Терезів організм досить вразливий до захворювань, тому їм варто бути особливо обережними. До того ж, цей знак зодіаку може довго ігнорувати перші симптоми нездужання, що ускладнює ситуацію. У представників цього знаку дуже слабка імунна система через нестабільний режим сну і неправильне харчування. Астрологи назвали їхнє найуразливіше місце – це нирки та сечовивідна система.

Читайте також:

Астрологи назвали 2 знаки зодіаку, які зовсім не створені для серйозних стосунків

Астрологи назвали три знаки зодіаку, чиї прокляття зазвичай збуваються

4 навички, які забезпечують успіх у всьому: про них понад 1000 років тому написав великий мудрець