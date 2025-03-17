Астрологи назвали два знака зодиака с самым слабым иммунитетом: они часто болеют

Эксперты по эзотерике уверены, что на здоровье человека может влиять не только наследственность и образ жизни, но и знак зодиака, под которым он родился.

Астрологи выделили двух представителей зодиакального круга, которые чаще других страдают простудами, вирусами и хронической усталостью. Это Рыбы и Весы. Поэтому им рекомендовано более бережно относиться к своему здоровью: укреплять иммунитет, правильно питаться, заниматься спортом и избегать стрессовых ситуаций.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Этот знак зодиака достаточно чувствителен как на эмоциональном, так и на физическом уровне. Его иммунитет подвергается постоянным испытаниям из-за влияния стресса, переутомления и склонности к меланхолии. Эксперты по астрологии говорят, что рыбы имеют уязвимое место – это дыхательная система. Именно поэтому они могут часто болеть простудами и серьезными вирусными инфекциями.

Весы (23 сентября – 22 октября)

У Весов организм достаточно уязвим к заболеваниям, поэтому им следует быть особенно осторожными. К тому же, этот знак зодиака может долго игнорировать первые симптомы недомогания, что усложняет ситуацию. У представителей этого знака очень слабая иммунная система из-за нестабильного режима сна и неправильного питания. Астрологи назвали их наиболее уязвимое место – это почки и мочевыводящая система.

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