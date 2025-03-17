Будущие переговоры: Сибига назвал фундаментальные вещи, которые не будут обсуждаться

Наши партнеры понимают, что Украина не согласится.

На любых переговорах в будущем следует понимать, что есть фундаментальные вещи, которые не обсуждаются, которые нельзя затрагивать. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал ключевые моменты.

Об этом дипломат сказал в интервью РБК.

По словам Сибиги, это:

территориальная целостность и суверенитет Украины – мы никогда не признаем оккупированных территорий;

ни одна страна не имеет вето на выбор украинского народа, на выбор Украины по участию в тех или иных союзах – будь то Европейский союз или НАТО;

не может быть ограничений обороноспособности Украины – никаких ограничений силы нашей армии, наших способностей.

"Поэтому это фундаментальные вещи, о которых знают наши партнеры. Россия должна быть привлечена к ответственности. Это все элементы всеобъемлющего мира. И я напомню, они тоже были прописаны в нашей "формуле мира", они отражают те подходы, которые определяют нашу позицию на международной арене." здесь тоже имеем поддержку", – заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с президентом-диктатором РФ Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Глава Белого дома настаивает на прекращении войны.

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