Рубио объяснил "план А" и "план Б" по урегулированию войны в Украине

Он подчеркнул, что даже если первый этап будет реализован, дальнейшие переговоры станут еще более сложным процессом, который потребует "много тяжелой работы и уступок с обеих сторон".
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что последние переговоры по урегулированию войны в Украине были "многообещающими", однако признал, что конфликт остается сложным и будет длиться длительный процесс согласования позиций.
Об этом он сказал в эфире CBS News.
"Никто не утверждает, что это легко. Это трехлетняя война, которая ведется вдоль длинного фронта с большим количеством вызовов", – сказал он.
Рубио объяснил, что стратегия США состоит из двух основных этапов:
- План А – прекращение огня, чтобы создать условия для дальнейших переговоров.
- План Б — дипломатический процесс, направленный на достижение окончательного урегулирования войны, который может включать как прямые переговоры, так и посредническую дипломатию.
"Мы не можем говорить о завершении войны, пока они продолжают стрелять друг в друга. Поэтому президент настаивает на прекращении огня", – подчеркнул госсекретарь.
Он подчеркнул, что даже если первый этап будет реализован, дальнейшие переговоры станут еще более сложным процессом, который потребует "много тяжелой работы и уступок с обеих сторон".
"Эта война не может продолжаться, президент четко это дал понять и делает все возможное, чтобы положить ей конец", – подытожил Рубио.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры о прекращении огня предусматривают уступки обеих сторон. Ведь идет война, "не имеющая военного решения".
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