Рубио объяснил "план А" и "план Б" по урегулированию войны в Украине

Он подчеркнул, что даже если первый этап будет реализован, дальнейшие переговоры станут еще более сложным процессом, который потребует "много тяжелой работы и уступок с обеих сторон".

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что последние переговоры по урегулированию войны в Украине были "многообещающими", однако признал, что конфликт остается сложным и будет длиться длительный процесс согласования позиций.

Об этом он сказал в эфире CBS News.

"Никто не утверждает, что это легко. Это трехлетняя война, которая ведется вдоль длинного фронта с большим количеством вызовов", – сказал он.

Рубио объяснил, что стратегия США состоит из двух основных этапов:

План А – прекращение огня, чтобы создать условия для дальнейших переговоров.

План Б — дипломатический процесс, направленный на достижение окончательного урегулирования войны, который может включать как прямые переговоры, так и посредническую дипломатию.

"Мы не можем говорить о завершении войны, пока они продолжают стрелять друг в друга. Поэтому президент настаивает на прекращении огня", – подчеркнул госсекретарь.

Он подчеркнул, что даже если первый этап будет реализован, дальнейшие переговоры станут еще более сложным процессом, который потребует "много тяжелой работы и уступок с обеих сторон".

"Эта война не может продолжаться, президент четко это дал понять и делает все возможное, чтобы положить ей конец", – подытожил Рубио.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры о прекращении огня предусматривают уступки обеих сторон. Ведь идет война, "не имеющая военного решения".