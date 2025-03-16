Рубіо пояснив "план А" і "план Б" щодо врегулювання війни в Україні

Він підкреслив, що навіть якщо перший етап буде реалізований, подальші переговори стануть ще складнішим процесом, який вимагатиме "багато важкої роботи та поступок з обох сторін".

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що останні переговори щодо врегулювання війни в Україні були "багатообіцяючими", проте визнав, що конфлікт залишається складним і триватиме довгий процес узгодження позицій.

Про це він сказав в ефірі CBS News.

"Ніхто не стверджує, що це легко. Це трирічна війна, яка ведеться вздовж довгого фронту з великою кількістю викликів", – сказав він.

Рубіо пояснив, що стратегія США складається з двох основних етапів:

"План А" – припинення вогню, щоб створити умови для подальших переговорів.

"План Б" – дипломатичний процес, спрямований на досягнення остаточного врегулювання війни, який може включати як прямі переговори, так і посередницьку дипломатію.

"Ми не можемо говорити про завершення війни, поки вони продовжують стріляти один в одного. Тому президент наполягає на припиненні вогню", – наголосив держсекретар.

Він підкреслив, що навіть якщо перший етап буде реалізований, подальші переговори стануть ще складнішим процесом, який вимагатиме "багато важкої роботи та поступок з обох сторін".

"Ця війна не може тривати, президент чітко це дав зрозуміти і робить усе можливе, щоб покласти їй край", – підсумував Рубіо.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що п ереговори про припинення вогню передбачають поступки обох сторін. Адже триває війна, "яка не має військового вирішення".