Потери России на 17 марта: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 17 марта ВСУ уничтожили 895 450 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1210 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 895 450 (+1210) человек,

танков ‒ 10344 (+19) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21489 (+11) ед,

артиллерийских систем – 24598 (+37) ед,

РСЗО – 1318 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1104 (+0) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 29467 (+54),

крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 40785 (+101) ед,

специальная техника – 3778 (+1).

Напомним, главком Александр Сырский назвал потери РФ с начала 2025 года.

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