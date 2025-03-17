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Потери России на 17 марта: Генштаб обновил данные

Потери России на 17 марта: Генштаб обновил данные

По состоянию на 17 марта 2025 уничтожено более 895 тыс. захватчиков. / Фото: Associated Press

Оккупанты потеряли много техники.

По состоянию на утро 17 марта ВСУ уничтожили 895 450 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1210   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 895 450 (+1210) человек,
  • танков ‒ 10344 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21489 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 24598 (+37) ед,
  • РСЗО – 1318 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 1104 (+0) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 29467 (+54),
  • крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 40785 (+101) ед,
  • специальная техника – 3778 (+1).

Напомним, главком Александр Сырский назвал потери РФ с начала 2025 года.

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