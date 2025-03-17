Втрати Росії станом на 17 березня: Генштаб оновив дані

Окупанти втратили багато техніки.
Станом на ранок 17 березня ЗСУ знищили 895 450 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 895 450 (+1210) осіб,
- танків ‒ 10344 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21489 (+11) од,
- артилерійських систем – 24598 (+37) од,
- РСЗВ – 1318 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1104 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 29467 (+54),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40785 (+101) од,
- спеціальна техніка ‒ 3778 (+1).