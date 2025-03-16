Втрати РФ від початку 2025 року: Сирський назвав цифри

Росіяни стрімко втрачають і живу силу, і техніку на полі бою.

Російські військові від початку 2025 року втратили у війні проти України понад 100 тисяч осіб.

Про це повідомив Головком Олександр Сирський.

"Завдяки злагодженій і професійній роботі наших захисників загальні втрати окупантів у живій силі від початку цього року перевищили 100 тисяч осіб", - написав він.

Він також зазначив, що Сили оборони України продовжують знищувати ворога по всій лінії фронту.

Нагадаємо, станом на 16 березня 2025 року загальні втрати РФ становлять близько 894 240 осіб. Це дані українського Генштабу.

Читайте також: