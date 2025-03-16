Новий "Нептун" здатний суттєво вплинути на баланс сил у війні, – військовий експерт

Нова українська крилата ракета "Довгий Нептун", здатна вражати цілі на відстані до 1000 км, може суттєво вплинути на перебіг війни.

Про це розповів військовий оглядач Костянтин Машовець.

"Якщо тактико-технічні характеристики (ТТХ) нашого нового українського аналога "Томагавка" (так званий, "Довгий Нептун", нова ракета до українського ракетного комплексу РК-360МЦ дальністю дії до 1000 км й здатністю вражати наземні високозахищенні цілі більш потужною БЧ), які оприлюдненні нещодавно у відкритому доступі, відповідають дійсності, то це здатно СУТТЄВО вплинути на баланс та розстановку сил у цій війні. Особливо, якщо вірно те, що за окремими оцінками ряду експертів, Україна вже у цьому році набуде здатності виробляти від 30-и до 60-и цих ракет на місяць...", - написав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що, президент України Володимир Зеленський повідомив, що ракета "Довгий Нептун" успішно пройшла випробування та бойове застосування на дистанції до 1000 км. Це значний прорив у ракетній програмі України.

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