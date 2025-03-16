Потери РФ с начала 2025 года: Сырский назвал цифры

Россияне стремительно теряют и живую силу, и технику на поле боя.

Российские военные с начала 2025 года потеряли в войне против Украины более 100 тысяч человек.

Об этом сообщил Главком Александр Сырский.

"Благодаря слаженной и профессиональной работе наших защитников общие потери оккупантов в живой силе с начала этого года превысили 100 тысяч человек", — написал он.

Он также отметил, что силы обороны Украины продолжают уничтожать врага по всей линии фронта.

Напомним, по состоянию на 16 марта 2025 года общие потери РФ составляют около 894 240 человек. Это данные украинского Генштаба.

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