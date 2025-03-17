Жданов оценил, есть ли шанс заключить перемирие в Украине

Военный эксперт Олег Жданов не верит, что перемирия возможны, поскольку для этого необходимо вмешательство третьей стороны. Кремль называет предпосылкой для прекращения огня устранение причин войны, но российский диктатор Владимир Путин не называет их.

Об этом Жданов заявил в интервью "Главреду".

"Идея о прекращении огня — это утопия на сегодняшний день. Ведь без вмешательства третьей стороны как посредника все эти разговоры ни о чем. Тем более, на пресс-конференции Путин четко дал понять, что позиция Российской Федерации неизменна: если останавливать огонь, то навсегда, а, кроме того, это должно устранить первопричины войны. А фактически это означает, что мы должны подписать Стамбульский договор", — сказал военный эксперт.

По его словам, первопричина в понимании России – это наличие государственности Украины. При этом "фюрер" хочет, чтобы Украина была нейтральной.

"Статус нейтральности повлечет за собой сокращение украинской армии — нейтральному государству нет нужды иметь сильную и многочисленную армию. Также остаются и другие пункты: денацификация в виде допуска пророссийских партий к выборам в Украине, закрепление русского языка как свободного языка общения в нашей стране, а в перспективе как второго государственного и так далее", — сказал Жданов.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что "фюрер" Владимир Путин не откажется от своих планов относительно Украины. Возобновление российского наступления "почти мгновенно будет угрожать и Харькову, и Запорожью, и ключевым городам донецкого "пояса крепостей".

Читайте также: