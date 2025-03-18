Магнітна буря 18 березня: яким буде вплив на організм

У вівторок, 18 березня, фахівці фіксують магнітну бурю червоного рівня - з К-індексом Це високий рівень геомагнітної активності.

Про це повідомляє meteoagent.

Геомагнітна активність підвищена від 8 березня - з індексами Кр 7, Кр 6, Кр 5. Магнітні бурі не опускалися нижче червоного рівня. Вони найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття.

Магнітна буря 18 березня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що метеозалежні люди, вагітні, літні та ті, хто має хронічні захворювання. можуть відчувати погіршення самопочуття. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.

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