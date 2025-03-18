День ангела 18 березня: кого та як вітати з іменинами

18 березня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 18 березня

18 березня 2025 року привітайте з іменинами Данила, Дмитра, Кирила, Трохима, Наталю.

Данило — давньоєврейське походження, означає "Бог мій суддя". В дитинстві витриманий, неемоційний. В дорослому віці стає приємним співрозмовником.

Дмитро — давньогрецьке ім'я, перекладається як "присвячений Деметрі". В дитинстві надійний і спокійний. В дорослому віці стає вимогливим до оточуючих, цілеспрямованим.

Кирило — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "владика". В дитинстві допитливий і талановитий. В дорослому віці стає наполегливим, має серйозну силу волі.

Трохим — давньогрецьке походження, означає "вихованець". В дитинстві самолюбний, неслухняний. В дорослому віці стає товариським, легко знаходить нових друзів.

Наталя — латинське ім'я, перекладається як "благословенна". В дитинстві безтурботна, життєрадісна. В дорослому віці стає самолюбною, дуже хоче, щоб її всі хвалили.

День ангела 18 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 18 березня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі багато тепла, любові і щирих привітань. Бажаю, щоб твій Ангел завжди оберігав тебе і дарував добробуту у кожному дні!

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З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був на твоєму боці, даруючи підтримку та допомогу в найскладніші моменти. Нехай цей день стане початком нових щасливих моментів у твоєму житті!

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Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб твоє серце було завжди наповнене світлом, а твої мрії збувались. Нехай Ангел завжди буде поруч і допомагає втілювати всі твої найкращі плани!

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З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій Ангел завжди захищав тебе і дарував спокій у серці. Нехай цей день принесе тобі багато радості, а в житті буде більше щасливих моментів.

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твоє життя буде благословенним і спокійним, а твій Ангел-охоронець оберігає тебе від всіх труднощів. Бажаю удачі, гармонії та тепла в серці!

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