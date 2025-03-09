ЗСУ вразили чергову установку "Сонцепьок" армії РФ

Ворог продовжує зазнавати втрат у техніці.
Так, на Харківському напрямку уражено БТР ворога та вогневу систему "Сонцепьок". Завдання виконали пілоти РУБпАК "Фенікс".
Про це повідомляє Прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем.
"Успішне полювання пілотів "Фенікс" на Харківщині. Уражено БТР і вогнеметну систему "Солнцепьок", відпрацьовано місця дислокації ворожих пілотів БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на ранок 9 березня ЗСУ знищили 885 130 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1180 військових. Дані уточнюються.
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