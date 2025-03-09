ЗСУ вразили чергову установку "Сонцепьок" армії РФ

Ворог продовжує зазнавати втрат у техніці.

Так, на Харківському напрямку уражено БТР ворога та вогневу систему "Сонцепьок". Завдання виконали пілоти РУБпАК "Фенікс".

Про це повідомляє Прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем.

Росіяни втратили ще одну установку “Сонцепьок”

"Успішне полювання пілотів "Фенікс" на Харківщині. Уражено БТР і вогнеметну систему "Солнцепьок", відпрацьовано місця дислокації ворожих пілотів БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 9 березня ЗСУ знищили 885 130 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1180 військових. Дані уточнюються.

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