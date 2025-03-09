Враг продолжает нести потери в технике.

Так, на Харьковском направлении поражены БТР врага и огневая система "Сонцепек". Задание выполнили пилоты РУБпАК "Феникс".

Об этом сообщает Пограничное подразделение беспилотных авиационных систем.

Россияне потеряли еще одну установку "Сонцепек"

"Успешная охота пилотов "Феникс" на Харьковщине. Поражены БТР и огнеметная система "Солнцепек", отработаны места дислокации вражеских пилотов БпЛА", — говорится в сообщении.

Напомним, на утро 9 марта ВСУ уничтожили 885 130 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1180 военных. Данные уточняются.

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