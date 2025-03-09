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ВСУ поразили очередную установку "Сонцепек" армии РФ

ВСУ поразили очередную установку "Сонцепек" армии РФ

ВСУ поразили очередную установку "Сонцепек" армии РФ

Система "Сонцепек" / Фото: Getty Images

Враг продолжает нести потери в технике.

Так, на Харьковском направлении поражены БТР врага и огневая система "Сонцепек". Задание выполнили пилоты РУБпАК "Феникс".

Об этом сообщает Пограничное подразделение беспилотных авиационных систем.

Россияне потеряли еще одну установку "Сонцепек"

Россияне потеряли еще одну установку "Сонцепек"

"Успешная охота пилотов "Феникс" на Харьковщине. Поражены БТР и огнеметная система "Солнцепек", отработаны места дислокации вражеских пилотов БпЛА", — говорится в сообщении.

Напомним, на утро 9 марта ВСУ уничтожили 885 130 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1180 военных. Данные уточняются.

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