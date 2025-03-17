Окупанти навчилися ухилятися від зенітних дронів: який це має вигляд на практиці

Ворог у пошуку захисту своїх розвідувальних БПЛА від зенітних дронів, схоже, вийшов на оптимальне для себе рішення.

Після того, як Сили оборони почали успішно використовувати зенітні FPV-дрони проти російських розвідувальних безпілотників, таких як Zala чи "Орлан", ворог почав обговорювати та шукати способи, як можна захистити свої розвідувальні дрони, бо зенітні FPV стали дуже ефективним рішенням, завдяки якому вдалося збити сотні ворожих безпілотників.

Про це пише dійськовий портал Defense Express.

Зрештою ворог почав вигадувати засоби протидії, спершу на рівні теорії, розмірковуючи про те, чи можна ефективно захиститися від зенітних FPV-дронів за допомогою детекторів FPV-дронів або ж малопотужних засобів радіоелектронної боротьби.

А згодом російські окупанти почали реалізувати свої ідеї на практиці, зокрема ставити камери заднього огляду, завдяки яким в теорії оператор дрона мав би завчасно побачити загрозу та відреагувати на неї. Чи демонстрували такі "геніальні" рішення, як "розмальовки", коли росіяни на безпілотник наносили розпізнавальні знаки Повітряних сил України.

Попри недолугість деяких спроб, загалом рашисти досить швидко прийшли до цікавого рішення на базі машинного зору та штучного інтелекту автоматично робити віражі для ухилення від українських зенітних дронів. Згодом вже цього року з’явилося відео з трофейною Zala, яка оснащена такою системою "ухилення" і яку вивчали фахівці лабораторії Scream Industries.

Водночас як зараз розповідає фахівець Сергій "Флеш" Бескрестнов, росіяни розпочали випускати свої розвідувальні дрони Zala вже із серійно вбудованою системою ухилення від зенітних FPV-дронів.

"Впала одна Zala-"ухилянт", яка ухилялася від дрона-перехоплювача. На борту вона має CSI-камеру зі шлейфом, має підключення по HDMI, це конвертор відповідно. Має окреме живлення. Також у старих моделей підключався лише центральний денний або нічний модуль або денний з нічним. У новій версії стоїть два HDMI, один для центральної камери, другий – для розпізнавання дронів, які перехоплюють", - розповідають в Scream Industries.

Фахівцю також вдалося поспілкуватися з українськими військовими та зокрема показати відео, як працює ця система на практиці – на відео вище ворожий БПЛА успішно здійснює маневр, коли наш зенітний дрон намагається його атакувати. За попередніми оцінками, поки що зарано оцінювати, наскільки ефективним може бути таке рішення, водночас варто відзначити, що рашисти дійсно зможуть на якийсь відсоток зменшити втрати своїх "крил" від наших зенітних FPV-дронів.

Одним з рішень проти такого захисту, як відзначає Флеш, може бути використання машинного зору вже на наших FPV-дронах. Також проміжним варіантом може бути застосування більшої кількості зенітних дронів по одній цілі. Рішенням також можуть бути FPV-дрони з дробовиком.

Нагадаємо, у ніч проти 17 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ. Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи.

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