У МЗС Литви назвали 5 елементів справедливого миру для України

Війна має завершитися безпечним шляхом.
Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що гарантії безпеки для України є необхідними для досягнення тривалого і справедливого миру в Україні. За його словами, вони повинні передбачати 5 елементів.
Про це Будріс заявив перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
За словами міністра, першим елементом є тривала і послідовна військова підтримка України.
"Цього року 40 млрд євро, як мінімум", – каже він.
Другий елемент – це європейські війська в Україні за підтримки США.
Не менш важливим є третій елемент який передбачає продовження тиску на Росію за допомогою санкцій та захоплення заморожених активів
"Четвертим елементом є справедливість через відповідальність. Відповідальність не лише в юридичному сенсі, але й репарації", – зазначає Будріс.
А п'ятий елемент – це прискорений вступ України до ЄС.
"Ми бачимо дату 1 січня 2030 як таку, що ми можемо досягти спільними зусиллями", – додав глава МЗС Литви.
Нагадаємо, у РНБО прокоментували слова американського лідера Дональда Трампа про те, що "росіяни дають сигнали для миру і перемовин". Вони матимуть сенс лише тоді, коли Росія припинить щодня бити ракетами та дронами по Україні.
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