У МЗС Литви назвали 5 елементів справедливого миру для України

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що гарантії безпеки для України є необхідними для досягнення тривалого і справедливого миру в Україні. За його словами, вони повинні передбачати 5 елементів.

Про це Будріс заявив перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, першим елементом є тривала і послідовна військова підтримка України.

"Цього року 40 млрд євро, як мінімум", – каже він.

Другий елемент – це європейські війська в Україні за підтримки США.

Не менш важливим є третій елемент який передбачає продовження тиску на Росію за допомогою санкцій та захоплення заморожених активів

"Четвертим елементом є справедливість через відповідальність. Відповідальність не лише в юридичному сенсі, але й репарації", – зазначає Будріс.

А п'ятий елемент – це прискорений вступ України до ЄС.

"Ми бачимо дату 1 січня 2030 як таку, що ми можемо досягти спільними зусиллями", – додав глава МЗС Литви.

Нагадаємо, у РНБО прокоментували слова американського лідера Дональда Трампа про те, що "росіяни дають сигнали для миру і перемовин". Вони матимуть сенс лише тоді, коли Росія припинить щодня бити ракетами та дронами по Україні.

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