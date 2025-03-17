В МИД Литвы назвали 5 элементов справедливого мира для Украины

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что гарантии безопасности для Украины необходимы для достижения длительного и справедливого мира в Украине. По его словам, они должны предусматривать пять элементов.

Об этом Будрис заявил перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, первым элементом является длительная и последовательная военная поддержка Украины.

"В этом году 40 млрд евро как минимум", – говорит он.

Второй элемент – это европейские войска в Украине при поддержке США.

Не менее важен третий элемент, который предусматривает продолжение давления на Россию с помощью санкций и захвата замороженных активов.

"Четвертым элементом является справедливость через ответственность. Ответственность не только в юридическом смысле, но и в репарации", — отмечает Будрис.

А пятый элемент – это ускоренное вступление Украины в ЕС.

"Мы видим дату 1 января 2030 года как такую, что мы можем достичь совместными усилиями", – добавил глава МИД Литвы.

Напомним, в СНБО прокомментировали слова американского лидера Дональда Трампа о том, что "россияне дают сигналы миру и переговорам". Они будут иметь смысл только тогда, когда Россия прекратит каждый день бить ракетами и дронами по Украине.

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