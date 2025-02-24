Премьер Дании сделала заявление об опасном мире в Украине

Комментируя усилия Трампа по прекращению войны в Украине, Фредериксен заявила, что не доверяет Путину и его намерениям.

Есть сомнения в том, что президент России Владимир Путин желает мира в Украине. И мирное решение для Украины на самом деле может быть более опасным, чем война.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, сообщает DR.

Фредериксен отметила, что на сегодняшний день власти США создают "очень большую неопределенность" относительно войны в Украине, НАТО и Европы.

"Я не чувствую такой уверенности в американцах, как в прошлом… Но я думаю, что все удивлены скоростью, с которой была создана неопределенность с американской стороны, и мы должны реагировать на это", – сказала премьер Дании.

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Комментируя усилия США и президента Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, Фредериксен заявила, что не доверяет Путину и его намерениям. Политик не считает, что "он хочет мира в Украине".

"Я понимаю, что многие думают, что мирное решение или прекращение огня звучит как хорошая идея, но мы рискуем, что мир в Украине на самом деле (может быть – ред.) опаснее войны, которая происходит сейчас", – акцентировала премьер Дании.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2025-й должен стать годом начала реального и надежного мира. Но мир не сработает без каких-либо гарантов безопасности.