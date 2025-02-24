Саммит "Поддерживай Украину" в Киеве: онлайн-трансляция

В Киеве 24 февраля проходит саммит "Поддерживай Украину" в третью годовщину полномасштабного вторжения России. На мероприятии выступают президенты и главы правительств иностранных государств.

Онлайн-трансляцию саммита можно посмотреть на YouTube-канале ТСН.

24 февраля 2025 года – третья годовщина полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Этот день навсегда запечатлелся в истории и памяти каждого украинца. 24 февраля 2022 года разделило жизнь нашей страны на "до" и "после". Именно в этот день три года назад Россия совершила открытое полномасштабное вторжение, ставшее кульминацией войны, которая началась еще 11 лет назад.

Сегодня мы вспоминаем тот переломный момент, отмечаем несокрушимость украинского народа и говорим о будущем нашего государства.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:24 февраля 2025! ОФИЦИАЛЬНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ СОБЫТИЙ! Выступления иностранных глав государств и правительств НАЖИВО