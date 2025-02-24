Саміт "Підтримуй Україну" у Києві: онлайн-трансляція

У Києві 24 лютого відбувається саміт "Підтримуй Україну" у треті роковини повномасштабного вторгнення Росії. На заході виступають президенти та голови урядів іноземних держав.

Онлайн-трансляцію саміту можна дивитися на YouTube-каналі ТСН.

24 лютого 2025 року – треті роковини повномасштабного вторгнення РФ до України.

Цей день назавжди закарбувався в історії та пам’яті кожного українця. 24 лютого 2022 року розділило життя нашої країни на "до" та "після". Саме цього дня три роки тому Росія здійснила відкрите повномасштабне вторгнення, яке стало кульмінацією війни, розпочатої ще 11 років тому.

Сьогодні ми згадуємо той переламний момент, вшановуємо незламність українського народу та говоримо про майбутнє нашої держави.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 24 лютого 2025 року! ОФІЦІЙНА ТРАНСЛЯЦІЯ ПОДІЙ! Виступи іноземних глав держав та урядів НАЖИВО