Украина готова к обмену пленными "всех на всех" — Зеленский

Президент призвал к конструктивному диалогу между Украиной, Европой, Америкой и Россией для достижения стабильного мира.

Украина должна быть частью переговоров с Россией вместе с Европой и Америкой, чтобы мир не стал только лишь обещаниями о нормализации или перезагрузке.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "Поддерживай Украину" с участием мировых лидеров.

"Не может определяться без Европы — Украина, Европа вместе с Америкой. Мы должны быть за столом переговоров напротив России, чтобы необходимость мира не была вновь заговорена обещаниями о нормализации, перезагрузке или замирении. Второе, завершение войны должно начинаться с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации. Потому что доверия к России нет. И нужны шаги, которые свидетельствуют об окончании войны", — рассказал он.

По его словам, шагом к завершению войны может стать освобождение тысяч пленных с обеих сторон.

"И сейчас таким шагом может стать освобождение пленных — тысяч, именно тысяч людей, которые удерживаются в России. И часть из них не только с 22 года, а значительно раньше — еще с 14 года. Россия должна отпустить украинцев. Украина готова к обмену "всех на всех", и это справедливый вариант", — сказал он.

Напомним, 5 февраля состоялся новый обмен пленными. Из российского плена вернулись домой 150 защитников.

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