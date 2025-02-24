Україна готова до обміну полоненими "всіх на всіх" — Зеленський

Президент України закликав до конструктивного діалогу між Україною, Європою, Америкою і Росією для досягнення стабільного миру.

Україна має бути частиною переговорів з Росією разом з Європою та Америкою, щоб мир не став лише обіцянками про нормалізацію або перезавантаження.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту "Підтримуй Україну" за участю світових лідерів.

"Не можна визначатися без Європи — Україна, Європа разом з Америкою. Ми маємо бути за столом перемовин навпроти Росії, щоб необхідність миру не була знову заговорена обіцянками про нормалізацію, перезавантаження чи замирення. Друге, завершення війни має починатися з кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації. Бо довіри до Росії немає. І треба кроки, які говорять про завершення війни", - розповів він.

За його словами, кроком до завершення війни може стати звільнення тисяч полонених з обох боків.

"І зараз таким кроком може стати звільнення полонених — тисяч, саме тисяч людей, які утримуються в Росії. І частина з них не тільки від 22 року, а значно раніше — ще від 14 року. Росія повинна відпустити українців. Україна готова до обміну "всіх на всіх", і це справедливий варіант", — сказав він.

Нагадаємо, 5 лютого відбувся новий обмін полоненими. З російського полону повернулися додому 150 захисників.

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