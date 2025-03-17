Контроль соблюдения перемирия: Сыбига рассказал, как это может происходить

В частности, Украина может использовать беспилотные технологии для этого мониторинга.

Украина определяющая по контролю и мониторингу за соблюдением потенциального перемирия с Россией, но этот контроль должен происходить с международной компонентой.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига рассказал в интервью "РБК-Украина".

Глава МИД отметил, что горький опыт "минского процесса" и установленных тогда не менее 25 перемирий показывает, что контроль за их соблюдением – это действительно вызов. Со стороны России следует немедленно ждать провокаций, поэтому Украине необходимо иметь действенный механизм объективного контроля.

Сыбига описал, как может выглядеть такой механизм.

"Наверное, он должен быть также с международной компонентой. Здесь вопрос, кто может осуществлять такой мониторинг, потому что безусловно есть национальная составляющая, это без нас не может быть, потому что это происходит на нашей территории. Поэтому Украина здесь определяющая по контролю и мониторингу за соблюдением перемирия", — рассказал министр.

Он напомнил свое заявление о том, что Украина уже приступила к формированию национальной команды, которая будет производить модальности, алгоритмы обеспечения контроля за соблюдением перемирия.

"Здесь наверняка следует иметь в виду и технические наши способности, которые мы нарастили в последние годы, я имею в виду возможности задействования беспилотных технологий для этого мониторинга. Но безусловно международная составляющая должна быть для объективности фиксации возможных нарушений, провокаций с российской стороны", — акцентировал Сыбига.

Он указал, что обычно такие механизмы контроля соблюдения перемирия работают под зонтиками ООН, ОБСЕ или различных других международных институций.

"В то же время, учитывая наш негативный опыт 2014-2022 годов, нужно тщательно обсуждать возможность и целесообразность реализации такого международного компонента как элемента возможного мониторинга временного перемирия", — отметил глава МИД.

К слову, Сыбига также заявил, что временное перемирие в Украине не означает заморозку конфликта.