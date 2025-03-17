Каллас прокомментировала условия РФ по прекращению огня

По словам чиновницы, выдвинутые Москвой условия "свидетельствуют о том, что они на самом деле не хотят мира".

Высокая представительница Евросоюза Кая Каллас заявила, что выдвинутые Москвой условия по предложению США прекратить огонь дают основания сомневаться в том, действительно ли россияне хотят мира.

Об этом чиновница сказала перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел 17 марта, сообщает "Интерфакс-Украина".

Каллас отметила, что в повестке заседания есть много вопросов.

"Сначала, конечно, мы собираемся обсудить Украину, и мы действительно приветствуем переговоры в Джидде и их результат. Теперь нам нужно реально увидеть, что мяч на стороне России, и какие условия они выдвигают, а это большой вопрос, хотят ли они мира", – высказалась высокая представительница ЕС.

Она добавила, что выдвинутые Москвой условия "свидетельствуют о том, что они на самом деле не хотят мира".

"Они выдвигают условия своих конечных целей, которых они хотят добиться войной", – акцентировала Каллас.

Она также сообщила, что другими вопросами повестки дня будут Ближний Восток, а также события в Газе.

Напомним, по информации Reuters, президент России Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу сообщение о своем предложении по прекращению огня в Украине. Хозяин Кремля заявил, что в целом поддерживает предложение о прекращении огня, но боевые действия нельзя прекращать, пока не будет разработан ряд важных условий. Это повышает перспективу длительных переговоров по достижению соглашения.