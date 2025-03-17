Каллас прокоментувала умови РФ щодо припинення вогню

За словами посадовиці, висунуті Москвою умови "свідчить про те, що вони насправді не хочуть миру".

Висока представниця Євросоюзу Кая Каллас заявила, що висунуті Москвою умови щодо пропозиції США припинити вогонь дають підстави сумніватися у тому, чи справді росіяни хочуть миру.

Про це посадовиця сказала перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ 17 березня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Каллас зауважила, що на порядку денному засідання є багато питань.

"Спочатку, звичайно, ми збираємося обговорити Україну, і ми дійсно вітаємо переговори в Джидді та їх результат. Тепер нам потрібно реально побачити, що м’яч на стороні Росії, і які умови вони висувають, а це велике питання, чи хочуть вони миру", – висловилась висока представниця ЄС.

Вона додала, що висунуті Москвою умови "свідчить про те, що вони насправді не хочуть миру".

"Вони висувають умови своїх кінцевих цілей, яких вони хочуть досягти війною", – акцентувала Каллас.

Вона також повідомила, що іншими питаннями порядку денного будуть Близький Схід, а також події у Газі.

Нагадаємо, за інформацією Reuters, президент Росії Володимир Путін надіслав президенту США Дональду Трампу повідомлення про свою пропозицію щодо припинення вогню в Україні. Господар Кремля заявив, що загалом підтримує пропозицію про припинення вогню, але бойові дії не можна припиняти, допоки не буде розроблено низку важливих умов. Це підвищує перспективу тривалих переговорів для досягнення угоди.