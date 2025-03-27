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- Категорія
- Війна
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Ситуація в районі Лимана загострюється: деталі від DeepState
Шалений і постійний тиск дає свої результати.
Ворог активно чинить тиск на Ямполівку, мав поступ у Тернах та майже повністю окупував населений пункт. Це не сталося раптово, окупанти дуже часто фіксувалися на південних околицях, намагаючись сховатися та закріпитися у будинках, посадках.
Про це повідомили у DeepState.
Були неодноразові кадри відпрацювання бійцями Сил Оборони за супротивником як технікою, так і дронами чи артилерією.
"На жаль, постійний тиск дав свої результати і ворог підібрався ще ближче до Ямполівки. До речі, перші заходи у бік Ямполівки були ще задовго до взяття Тернів з північно-східного боку села. А зараз ка***і лізуть на південний схід від села і намагаються перебити логістику до Ямполівки по дорозі, тримають там ділянку, зокрема, для бійців 60 та 63 ОМБр”, - зазначили осинтери.
Додається, що почала загострюватись ситуація навколо Іванівки на правому березі річки Жеребець.
"Противник чинить тиск на Катеринівку, підбираючись до села впритул і намагається закріплюватися на даній ділянці. Водночас намагається розвивати успіх у напрямку населених пунктів Нове та Зелена Долина. Бойові дії продовжуються", - зазначили в повідомленні.
Раніше DeepState повідомили, де просунувся ворог.
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