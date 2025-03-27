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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1582
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1 хв

Ситуація в районі Лимана загострюється: деталі від DeepState

Шалений і постійний тиск дає свої результати.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ситуація у районі Лимана загострюється

Ситуація у районі Лимана загострюється / © t.me/DeepStateUA

Ворог активно чинить тиск на Ямполівку, мав поступ у Тернах та майже повністю окупував населений пункт. Це не сталося раптово, окупанти дуже часто фіксувалися на південних околицях, намагаючись сховатися та закріпитися у будинках, посадках.

Про це повідомили у DeepState.

Були неодноразові кадри відпрацювання бійцями Сил Оборони за супротивником як технікою, так і дронами чи артилерією.

"На жаль, постійний тиск дав свої результати і ворог підібрався ще ближче до Ямполівки. До речі, перші заходи у бік Ямполівки були ще задовго до взяття Тернів з північно-східного боку села. А зараз ка***і лізуть на південний схід від села і намагаються перебити логістику до Ямполівки по дорозі, тримають там ділянку, зокрема, для бійців 60 та 63 ОМБр”, - зазначили осинтери.

Додається, що почала загострюватись ситуація навколо Іванівки на правому березі річки Жеребець.

"Противник чинить тиск на Катеринівку, підбираючись до села впритул і намагається закріплюватися на даній ділянці. Водночас намагається розвивати успіх у напрямку населених пунктів Нове та Зелена Долина. Бойові дії продовжуються", - зазначили в повідомленні.

Раніше DeepState повідомили, де просунувся ворог.

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