Ситуация в районе Лимана обостряется: детали от DeepState

Ситуация в районе Лимана обостряется / © t.me/DeepStateUA

Реклама

Враг активно оказывает давление на Ямполевку, имел продвижение в Тернах и почти полностью оккупировал населенный пункт. Это не произошло внезапно, оккупанты очень часто фиксировались на южных окрестностях, пытаясь скрыться и закрепиться в домах, посадках.

Об этом сообщили в DeepState.

Были неоднократные кадры отработки бойцами Сил Обороны по противнику как техникой, так и дронами или артиллерией.

Реклама

"К сожалению, постоянное давление дал свои результаты и враг подобрался еще ближе к Ямполевке. Кстати, первые меры в сторону Ямполевки были еще задолго до взятия Тернов с северо-восточной стороны села. А сейчас ка***и лезут юго-восточнее села и пытаются перебить логистику до Ямполевки по дороге, которая идет из Торского. Очень неприятная ситуация с фланга для подразделений, которые не один год держат там участок, в частности, для бойцов 60 и 63 ОМБр”, — отметили осинтеры.

Добавляется, что начала обостряться ситуация вокруг Ивановки на правом берегу реки Жеребец.

"Противник оказывает давление на Екатериновку, подбираясь к селу вплотную и пытается закрепляться на данном участке. Одновременно с этим пытается развивать успех в направлении населенных пунктов Новое и Зеленая Долина. Боевые действия продолжаются", - заключили в сообщении.

Ранее DeepState сообщили, где продвинулся враг.

Читайте также: