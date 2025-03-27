В Египте затонул батискаф с россиянами на борту: подробности инцидента

Батискаф Sindbad Submarines

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У побережья Египта утром 27 марта затонула туристическая подлодка Sindbad Submarines. Из-за инцидента с батискафом погибли шесть человек, еще девять получили ранения.

Об этом сообщила BBC .

Батискаф компании Sindbad Submarines затонул в 1 км от берега города Хургада. По предварительным данным, на борту судна находилось 45 пассажиров, среди которых были и дети.

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Местные власти Хургады проинформировали, что в аварии погибли шесть иностранцев, еще девять травмировались. Предварительно известно, что удалось спасти 29 пассажиров.

Все туристы на борту батискафа были россиянами – это подтвердило посольство РФ в Египте. По информации дипведомства, погибли четверо российских граждан. Информация о нескольких других пассажирах уточняется.

Что стало причиной затопления подлодки, пока неизвестно. В то же время, российские телеграм-каналы сообщают, что причиной аварии могло стать то, что один из двух пилотов не справился с управлением и налетел на риф. Подлодка перевернулась и произошла разгерметизация салона.

По данным телеграм-каналов, российские туристы неоднократно жаловались на состояние батискафа Sindbad в 2024 году. Они рассказывали, что судно было потрепано, система вентиляции практически не работала, было нечем дышать, а капитан вообще давал управлять судном туристке.

К слову, компания Sindbad Submarines предлагает погружение на батискафе на 25 м для исследования 500-метрового кораллового рифа и его морских обитателей. Судно насчитывает 44 пассажирских места.

К слову, осенью 2024 года в Красном море у берегов Египта затонула яхта Sea Story, на борту которого находились более 30 пассажиров и 14 членов экипажа.