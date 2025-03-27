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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
285
Время на прочтение
1 мин

Что нужно обязательно посадить в начале апреля: полезные советы

Традиционно второй месяц апреля считается горячей порой. Ведь в это время пробуждается земля и опытные хозяева начинают активно сажать овощные культуры, ягодные кусты и сеять цветы.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Что посадить на огороде в начале апреля

Что посадить на огороде в начале апреля / © www.freepik.com/free-photo

Рассказываем, какие овощи, кустарники, деревья и цветы можно сажать в начале апреля и не бояться, что они не выдержат весенних заморозков.

Какие культуры нужно сажать в начале апреля

В первые дни апреля уже можно смело высевать и высаживать овощи, которые не боятся холода.

  • Морковь. Овощ не боится холода, даже чуть-чуть прогретая земля будет для нее благоприятной.

  • Петрушка, шпинат и укроп хорошо переносят резкие перепады температур, не боятся весенних заморозков.

  • Лук и чеснок тоже не боятся холода.

  • Редис, шпинат и горох. Эти культуры очень быстро растут, поэтому через месяц уже можно получить первый урожай.

  • Картофель. Ранний картофель можно высевать, когда почва прогреется до +7°C.

  • Ягоды. В начале апреля хорошо высаживать смородину, крыжовник, малину, клубнику и землянику.

  • Плодовые деревья. Второй месяц весны просто идеален для высадки яблонь, груш, слив и черешни.

  • Цветы. В первые дни апреля можно сеять чернобривцы, лобелии, астры, однолетние георгины, маргаритки, календулу, львиный зев.

Какие культуры не стоит сажать в начале апреля

Культуры, любящие тепло. Нельзя сажать в открытую почву помидоры, перец, баклажаны, огурцы, арбузы и дыни. Следует дождаться, пока температура воздуха будет стабильно теплой и хорошо прогреется земля.

Дата публикации
Количество просмотров
285
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