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Что нужно обязательно посадить в начале апреля: полезные советы
Традиционно второй месяц апреля считается горячей порой. Ведь в это время пробуждается земля и опытные хозяева начинают активно сажать овощные культуры, ягодные кусты и сеять цветы.
Рассказываем, какие овощи, кустарники, деревья и цветы можно сажать в начале апреля и не бояться, что они не выдержат весенних заморозков.
Какие культуры нужно сажать в начале апреля
В первые дни апреля уже можно смело высевать и высаживать овощи, которые не боятся холода.
Морковь. Овощ не боится холода, даже чуть-чуть прогретая земля будет для нее благоприятной.
Петрушка, шпинат и укроп хорошо переносят резкие перепады температур, не боятся весенних заморозков.
Лук и чеснок тоже не боятся холода.
Редис, шпинат и горох. Эти культуры очень быстро растут, поэтому через месяц уже можно получить первый урожай.
Картофель. Ранний картофель можно высевать, когда почва прогреется до +7°C.
Ягоды. В начале апреля хорошо высаживать смородину, крыжовник, малину, клубнику и землянику.
Плодовые деревья. Второй месяц весны просто идеален для высадки яблонь, груш, слив и черешни.
Цветы. В первые дни апреля можно сеять чернобривцы, лобелии, астры, однолетние георгины, маргаритки, календулу, львиный зев.
Какие культуры не стоит сажать в начале апреля
Культуры, любящие тепло. Нельзя сажать в открытую почву помидоры, перец, баклажаны, огурцы, арбузы и дыни. Следует дождаться, пока температура воздуха будет стабильно теплой и хорошо прогреется земля.