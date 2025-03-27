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Армия РФ продолжает штурмовые действия в Донецкой области — DeepState
Враг использует легкую автотехнику для транспортировки пехоты. Украинские защитники ежедневно уничтожают оккупантов на подходах к Успеновке.
Российские оккупанты не прекращают штурмовать село Успеновка Донецкой области. Военные фиксируют накопление вражеской пехоты в населенном пункте.
Об этом сообщает DeepState.
«По имеющимся оценкам в деревню проникло и рассредоточилось около 100 россиян. Каждый день пилоты убивают по меньшей мере двадцать вражеских пехотинцев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты пытаются доставлять свои штурмовые группы в село с помощью гражданских автомобилей. Те, кто добирается живым до домов, занимают позиции и накапливают силы.
Пока украинские защитники держат Успеновку под огненным контролем. В то же время россияне уже предпринимают попытки добраться до соседней Новоалександровки.
«Ситуация трудная, но под контролем. Часть сил противника уничтожается на подходах», — отметили аналитики DeepState.
Напомним, эксперт предупредил, что РФ может готовиться к новому наступлению в Украине. По словам Ивана Тимочко, об этом свидетельствует скрытая мобилизация в России и привлечение еще большего количества войск КНДР.