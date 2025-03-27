Ситуация на фронте тяжелая, но контролируемая / © Getty Images

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Российские оккупанты не прекращают штурмовать село Успеновка Донецкой области. Военные фиксируют накопление вражеской пехоты в населенном пункте.

Об этом сообщает DeepState.

«По имеющимся оценкам в деревню проникло и рассредоточилось около 100 россиян. Каждый день пилоты убивают по меньшей мере двадцать вражеских пехотинцев», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что оккупанты пытаются доставлять свои штурмовые группы в село с помощью гражданских автомобилей. Те, кто добирается живым до домов, занимают позиции и накапливают силы.

Пока украинские защитники держат Успеновку под огненным контролем. В то же время россияне уже предпринимают попытки добраться до соседней Новоалександровки.

«Ситуация трудная, но под контролем. Часть сил противника уничтожается на подходах», — отметили аналитики DeepState.

Напомним, эксперт предупредил, что РФ может готовиться к новому наступлению в Украине. По словам Ивана Тимочко, об этом свидетельствует скрытая мобилизация в России и привлечение еще большего количества войск КНДР.