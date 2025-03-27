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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1723
Время на прочтение
1 мин

Россия готовится к наступлению на трех направлениях фронта — Зеленський

Зеленский назвал три области, на которые Россия готовит наступление.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Зеленский заявил, что Россия готовится к наступлению на трех направлениях фронта

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Украинская разведка зафиксировала подготовку России к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"По данным нашей разведки, Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Они затягивают переговоры и пытаются втянуть США в бесконечные бессмысленные дискуссии о фальшивых "условиях", чтобы выиграть время, а затем попытаться захватить еще больше земель", — говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Путин "хочет вести переговоры о территории с более сильной позиции", и думает только о войне.

Напомним, Зеленский откровенно ответил, почему Украина согласилась на прекращение огня.

Дата публикации
Количество просмотров
1723
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