Россия готовится к наступлению на трех направлениях фронта — Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украинская разведка зафиксировала подготовку России к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"По данным нашей разведки, Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Они затягивают переговоры и пытаются втянуть США в бесконечные бессмысленные дискуссии о фальшивых "условиях", чтобы выиграть время, а затем попытаться захватить еще больше земель", — говорится в сообщении.

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Зеленский подчеркнул, что Путин "хочет вести переговоры о территории с более сильной позиции", и думает только о войне.

Напомним, Зеленский откровенно ответил, почему Украина согласилась на прекращение огня.