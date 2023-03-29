Когда и как сажать чеснок весной: лучшие советы

Когда, как сажать чеснок весной, как лучше подготовить его для посадки – в материале ТСН.ua

Чеснок высаживают два раза в год – озимый чеснок сажают осенью, а яровой – весной. Озимые сорта чеснока – более урожайные, зато яровой чеснок лучше сохраняется. Озимый и яровой чеснок отличаются не только сроками посадки, но и на внешний вид. У озимого чеснока в центре головки есть ствол, у ярового – его нет, и зубчики прилегают друг к другу.

Когда лучше сажать яровой чеснок

Яровой чеснок высаживают зубчиками весной. При посадке ярового чеснока нужно ориентироваться на температуру почвы, она должна прогреться до 5-7 градусов тепла. Именно при этой температуре формируются корни чеснока и растут стебли.

Как подготовить участок для посадки чеснока

Для посадки следует подбирать более песчаную землю с высокой воздухопроницаемостью и водопроницаемостью. Грядки лучше делать на освещенных местах, защищенных от ветров, избегать низин, где застаивается влага. Землю на участке перекопайте осенью с перегноем или компостом. Хорошо добавить древесную золу и комплексное минеральное удобрение. Перед посадкой почву разровнять.

После каких культур и рядом с какими можно садить чеснок

Лучше сажать чеснок в том месте, где перед ним росли огурцы, кабачки, капуста, патиссоны и другие тыквенные, бобовые и зерновые культуры и пряные травы. На участках, где раньше выращивали морковь, картофель, лук или чеснок, сажать чеснок можно только через 3-4 года.

Рядом с чесноком будут хорошо расти цветы – гладиолусы, розы, тюльпаны, а также лук, клубника, помидоры, картофель, огурцы, кусты черной смородины и крыжовника. Капуста, горох и фасоль не любит соседство чеснока.

Как сажать чеснок

Как подготовить чеснок к посадке

За 30 - 40 дней до посадки отобранные головки чеснока помещают в холодное место. Для посадки нужно отобрать средние или большие зубчики, отделив их непосредственно перед посадкой, не очищая от чешуек.

Замочить зубчики чеснока на 12 часов в однопроцентном растворе перманганата калия или медного купороса. Обеззаразить чеснок в прокипяченном растворе с золой в течение 2 часов.

Предпочтительно перед посадкой прогреть зубчики при температуре +40-42°C на протяжении 10 часов.

Чтобы ускорить прорастание чеснока, зубки можно завернуть во влажную ткань и положить на несколько суток в полиэтиленовый пакет.

Как сажать чеснок весной

На увлажненной, выровненной поверхности сформировать борозды глубиной 3-4 см, на расстоянии 30 см друг от друга. Большие зубчики чеснока положить в борозду с интервалом в 10-12 см, средние – с интервалом 8 см, присыпать почвой и хорошо полить. И ждать урожая.

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