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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Прем’єр Канади заявив, що США більше не є надійним партнером

Канада буде прагнути зменшити свою залежність від США.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Премʼєр-міністр Канади про США

Премʼєр-міністр Канади про США / © Associated Press

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країна буде прагнути різко зменшити залежність від Сполучених Штатів, оскільки Вашингтон перестав буди надійним партнером.

Про це інформує CNN.

Під час спілкування з пресою Карні прокоментував останні рішення президента США Дональда Трампа про введення нових тарифів для імпортованої продукції, зазначивши, що в разі їхньої постійної дії Канаді потрібно переглянути безпекові й торгівельні відносини зі США.

«Очевидно, що США більше не є надійним партнером. Можливо, що за допомогою всеосяжних переговорів ми зможемо відновити елемент довіри, але шляху назад не буде», — вважає він.

Крім того, канадський премʼєр заявив, що про необхідність «значно зменшити нашу залежність від Сполучених Штатів».

«Нам потрібно буде переорієнтувати наші торгівельні відносини на інші країни, і нам потрібно буде робити речі, які раніше вважалися неможливими, зі швидкістю, якої ми не бачили протягом багатьох поколінь», — додав Карні.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Канада є «однією з наймерзенніших країн», з якими від коли-небудь мав справу.

Ми раніше інформували, що Франція та Канада наполягають на тому, щоб Росія взяла на себе конкретні зобов’язання щодо миру в Україні.

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