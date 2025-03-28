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- Украина
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Ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы: детали
Информации о потерпевших нет.
Ночью 28 марта в Хмельницкой области произошли взрывы при атаке беспилотников. В регионе сработали силы ПВО.
Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
Сегодня ночью, во время сигнала Воздушная тревога, наши силы ПВО уничтожили два враждебных БпЛА типа "Shahed", - сообщил глава ОВА.
Чиновник также подчеркнул, что информация о разрушениях, травмированных, погибших не поступала.
Напомним, поздно вечером 27 марта россияне массированно ударили по Полтаве. В результате попадания и падения обломков на шести различных локациях было зафиксировано повреждение складских помещений, админздания и трансформатора одного из предприятий”.