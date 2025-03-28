Ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы: детали

Взрыв. / © Associated Press

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Ночью 28 марта в Хмельницкой области произошли взрывы при атаке беспилотников. В регионе сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Сегодня ночью, во время сигнала Воздушная тревога, наши силы ПВО уничтожили два враждебных БпЛА типа "Shahed", - сообщил глава ОВА.

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Чиновник также подчеркнул, что информация о разрушениях, травмированных, погибших не поступала.

Напомним, поздно вечером 27 марта россияне массированно ударили по Полтаве. В результате попадания и падения обломков на шести различных локациях было зафиксировано повреждение складских помещений, админздания и трансформатора одного из предприятий”.

Дата публикации 20:28, 27.03.25 Количество просмотров 48 Дети плакали! Здесь пожар, баллоны могли взорваться: жителей Днепра трясет после пережитой атаки