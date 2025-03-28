ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
337
Время на прочтение
1 мин

Ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы: детали

Информации о потерпевших нет.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

Ночью 28 марта в Хмельницкой области произошли взрывы при атаке беспилотников. В регионе сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Сегодня ночью, во время сигнала Воздушная тревога, наши силы ПВО уничтожили два враждебных БпЛА типа "Shahed", - сообщил глава ОВА.

Чиновник также подчеркнул, что информация о разрушениях, травмированных, погибших не поступала.

Напомним, поздно вечером 27 марта россияне массированно ударили по Полтаве. В результате попадания и падения обломков на шести различных локациях было зафиксировано повреждение складских помещений, админздания и трансформатора одного из предприятий”.

Дата публикации
Количество просмотров
337
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie