Потери России на 28 марта: Генштаб обновил данные

По состоянию на 28 марта 2025 уничтожено почти 911 тыс. солдат РФ. / © Associated Press

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По состоянию на утро 28 марта ВСУ уничтожили 910 750 солдат армии Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1860 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника армии РФ:

личного состава – около 910 750 (+1860) человек,

танков ‒ 10455 (+17) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21762 (+61) ед,

артиллерийских систем – 25387 (+122) ед,

РСЗО – 1344 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1119 (+1) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 31070 (+144),

крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 42280 (+210) ед,

специальная техника ‒ 3787 (+0)

Как сообщалось, РФ изменила тактику нанесения ударов "Шахедами". Враг использует большое количество дронов, чтобы гарантированно протиснуть украинскую ПВО. Такая тактика позволяет какой-то части русских дронов прорваться к своим целям.

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Дата публикации 14:23, 27.03.25 Количество просмотров 11 Детям порезало лицо! Харьков в руинах после атаки дронов