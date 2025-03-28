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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
2282
Время на прочтение
1 мин

Потери России на 28 марта: Генштаб обновил данные

Уничтожено много вражеской техники.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Утраты РФ.

По состоянию на 28 марта 2025 уничтожено почти 911 тыс. солдат РФ. / © Associated Press

По состоянию на утро 28 марта ВСУ уничтожили 910 750 солдат армии Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1860 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника армии РФ:

  • личного состава – около 910 750 (+1860) человек,

  • танков ‒ 10455 (+17) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 21762 (+61) ед,

  • артиллерийских систем – 25387 (+122) ед,

  • РСЗО – 1344 (+1) ед,

  • средства ПВО ‒ 1119 (+1) ед,

  • самолетов – 370 (+0) ед,

  • вертолетов – 335 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 31070 (+144),

  • крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 42280 (+210) ед,

  • специальная техника ‒ 3787 (+0)

Как сообщалось, РФ изменила тактику нанесения ударов "Шахедами". Враг использует большое количество дронов, чтобы гарантированно протиснуть украинскую ПВО. Такая тактика позволяет какой-то части русских дронов прорваться к своим целям.

Дата публикации
Количество просмотров
2282
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