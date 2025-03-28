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Потери России на 28 марта: Генштаб обновил данные
Уничтожено много вражеской техники.
По состоянию на утро 28 марта ВСУ уничтожили 910 750 солдат армии Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 1860 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника армии РФ:
личного состава – около 910 750 (+1860) человек,
танков ‒ 10455 (+17) ед,
боевых бронированных машин ‒ 21762 (+61) ед,
артиллерийских систем – 25387 (+122) ед,
РСЗО – 1344 (+1) ед,
средства ПВО ‒ 1119 (+1) ед,
самолетов – 370 (+0) ед,
вертолетов – 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 31070 (+144),
крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 42280 (+210) ед,
специальная техника ‒ 3787 (+0)
Как сообщалось, РФ изменила тактику нанесения ударов "Шахедами". Враг использует большое количество дронов, чтобы гарантированно протиснуть украинскую ПВО. Такая тактика позволяет какой-то части русских дронов прорваться к своим целям.