Втрати Росії станом на 28 березня: Генштаб оновив дані

Станом на 28 березня 2025-го знищено майже 911 тис. солдатів РФ. / © Associated Press

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Станом на ранок 28 березня ЗСУ знищили 910 750 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1860 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника армії РФ:

особового складу ‒ близько 910 750 (+1860) осіб,

танків ‒ 10455 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 21762 (+61) од,

артилерійських систем – 25387 (+122) од,

РСЗВ – 1344 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1119 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31070 (+144),

крилаті ракети ‒ 3121 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 42280 (+210) од,

спеціальна техніка ‒ 3787 (+0)