В Україні зростуть ціни на яйця: до яких цін готуватися

Яйця здорожчають / © pixabay.com

Реклама

Ціни на яйця можуть коливатися в найближчі місяці через підвищений попит перед Великоднем. Однак після стабілізації погодних умов очікується зниження цін на яйця на 20-30%.

Про це у коментарі "РБК-Україна" повідомив заступник очільника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Він зазначає, що ціни на яйця різко зросли восени минулого року, а взимку темпи зростання трохи зменшились. Однак з наближенням Великодня на ринку яєць очікується нове здорожчання на рівні 10%, що, за словами експертів, буде спричинене підвищеним попитом на цей продукт.

Реклама

З його слів, з настанням стабільного тепла, орієнтовно наприкінці квітня, коли пропозиція від домашніх господарств збільшиться, ціна на яйця поступово почне знижуватися, і може знизитися на 20-30% від нинішньої вартості.

Загалом, українці повинні очікувати подальше підвищення цін на низку продуктів, таких як хліб, м'ясо та овочі для борщу.

Нагадаємо, в Україні восени 2022 року ціни на яйця били рекорди, але потім поступово ситуація стабілізувалася. Наразі ціни на яйця вже почали зростати. Це пов'язано з сезонним фактором – від вересня до грудня на ринку вже майже немає продукції господарств населення.