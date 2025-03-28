«Ябеда» на украинском языке, как правильно говорить

«Ябеда» на украинском

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Слово «ябеда» знакомо многим с детства как оскорбительное прозвище для тех, кто склонен доносить на других. Однако есть ли это слово украинским, каково его точное значение и какие существуют точные украинские соответствия?

Как отмечают эксперты, слово «ябеда» действительно существует в украинском языке, а также имеет вариант «ябідник» . Оба термина используются для описания лица, склонного сообщать о проступках или нежелательных действиях других, часто по пустячным причинам.

Происхождение слова:

Слово "ябеда" имеет древнее происхождение. Оно восходит к древнерусскому «ябѣда», что имело значение «ссора», «спор», «донос», а позже и «судебное дело». Таким образом, первоначально это слово могло обозначать человека, который вмешивается в конфликты или обращается в высшие инстанции с жалобами. Родственные слова существуют и в других славянских языках, что свидетельствует об их давности и общих корнях.

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Синонимы в украинском языке:

Украинский язык очень богат синонимы, что позволяет точно и точно передавать разные оттенки значения. Для слова «ябеда» и «ябедник» существует целый ряд соответствий, которые различаются по эмоциональной окраске и контексту употребления. Многие из этих слов можно найти в Словаре украинского языка:

Прямые синонимы, подчеркивающие склонность к доносительству:

Донощик. Это слово имеет более отрицательный оттенок и часто используется для обозначения тех, кто тайно сообщает властям или руководству о действиях других, нередко с целью нанести вред.

Скаржник - указывает на человека, часто подающего жалобы, не всегда обоснованные.

Навушник - подчеркивает секретный характер передачи информации.

Синонимы, описывающие болтливость и склонность к сплетням, которые могут привести к доносам:

Патякало, базікало — эти слова указывают на чрезмерную болтливость и склонность рассказывать лишнее.

Пліткар — человек, распространяющий ложные или личные сведения о других.

Язиката Хвеська (Феська). Колоритное народное выражение для болтливой женщины, которая любит сплетничать.

Бовкотун, тріпло. Слова, характеризующие человека, много говорящего без надобности, иногда разглашая то, что не следует.

Синонимы, отражающие отрицательные качества, связаны с доносительством

Наклепник — тот, кто распространяет ложную информацию с целью оговорить кого-то.

Осудник, обмовник. Человек, который склонен к осуждению и осуждению других за их действия.

Разговорные и образные изречения

Підлиза. Хотя это слово больше касается человека, пытающегося заслужить благосклонность к лести, в некоторых контекстах оно может указывать на желание выслужиться, сообщая о других.

Причепа. В случае детей может указывать на навязчивое поведение, включающее жалобы на других.

Следует отметить, что выбор конкретного синонима зависит от контекста, эмоциональной окраски, которую мы хотим передать, и отношения к описываемому человеку. Некоторые слова, особенно имеющие ярко выраженный отрицательный оттенок (например, «доносчик», «клеветник»), следует использовать осторожно, поскольку они могут нести оскорбительный характер.

Итак, слово «ябеда» является полноценным словом украинского языка, имеющего давнее происхождение и широкий спектр синонимов. Использование того или иного ответчика зависит от нюансов ситуации и отношения говорящего. Богатство украинской лексики позволяет точно и точно описать человека, который имеет склонность к доносительству, используя как прямые ответчики, так и образные изречения.