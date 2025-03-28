«Ябеда» українською мовою, як правильно казати

«Ябеда» українською

Реклама

Слово «ябеда» знайоме багатьом з дитинства як образливе прізвисько для тих, хто має схильність доносити на інших. Проте, чи є це слово українським, яке його точне значення та які існують влучні українські відповідники?

Як зазначають експерти, слово «ябеда» дійсно існує в українській мові, а також має варіант «ябідник». Обидва терміни використовуються для опису особи, яка схильна повідомляти про провини або небажані дії інших, часто з дріб’язкових причин.

Походження слова:

Слово «ябеда» має давнє походження. Воно сходить до давньоруського «ябѣда», що мало значення «сварка», «суперечка», «донос», а пізніше й «судова справа». Таким чином, первісно це слово могло позначати людину, яка втручається у конфлікти або звертається до вищих інстанцій зі скаргами. Споріднені слова існують і в інших слов’янських мовах, що свідчить про їхню давність та спільне коріння.

Реклама

Синоніми в українській мові:

Українська мова є надзвичайно багатою на синоніми, що дозволяє точно та влучно передавати різні відтінки значення. Для слова «ябеда» та «ябідник» існує ціла низка відповідників, які різняться за емоційним забарвленням та контекстом вживання. Багато з цих слів можна знайти у Словнику української мови:

Прямі синоніми, що підкреслюють схильність до доносительства: Донощик: Це слово має більш негативний відтінок і часто використовується для позначення тих, хто таємно повідомляє владі або керівництву про дії інших, нерідко з метою завдати шкоди. Скаржник: Вказує на людину, яка часто подає скарги, не завжди обґрунтовані. Навушник: Підкреслює таємний характер передавання інформації.

Синоніми, що описують балакучість та схильність до пліток, які можуть призвести до доносів: Патякало, базікало: Ці слова вказують на надмірну балакучість та схильність розповідати зайве. Пліткар: Людина, яка поширює неправдиві або особисті відомості про інших. Язиката Хвеська (Феська): Колоритний народний вислів для балакучої жінки, яка любить пліткувати. Бовкотун, тріпло: Слова, що характеризують людину, яка багато говорить без потреби, іноді розголошуючи те, що не слід.

Синоніми, що відображають негативні якості, пов’язані з доносництвом: Наклепник: Той, хто поширює неправдиву інформацію з метою обмовити когось. Осудник, обмовник: Людина, яка схильна до засудження та обмовляння інших за їхні дії.

Розмовні та образні вислови: Підлиза: Хоча це слово більше стосується людини, яка намагається заслужити прихильність лестощами, в деяких контекстах воно може вказувати на бажання вислужитися, повідомляючи про інших. Причепа: У випадку дітей може вказувати на нав’язливу поведінку, яка включає скарги на інших.



Слід зазначити, що вибір конкретного синоніма залежить від контексту, емоційного забарвлення, яке ми хочемо передати, та ставлення до людини, яку описуємо. Деякі слова, особливо ті, що мають яскраво виражений негативний відтінок (наприклад, «донощик», «наклепник»), слід використовувати обережно, оскільки вони можуть нести образливий характер.

Отже, слово «ябеда» є повноцінним словом української мови, що має давнє походження та широкий спектр синонімів. Використання того чи того відповідника залежить від нюансів ситуації та ставлення мовця. Багатство української лексики дозволяє точно та влучно описати людину, яка має схильність до доносництва, використовуючи як прямі відповідники, так і образні вислови.