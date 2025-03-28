Гороскоп на 29 марта для всех знаков Зодиака / © Credits

Реклама

Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

В силу того, что все мы к этому времени – к финалу лунного месяца – истощены и ослаблены, зло вполне может одержать победу сначала в нашей душе, а затем и в нашей жизни – нежелательно этого допускать. Избежать столкновения с негативом можно будет оставшись дома и сократив при этом общение до минимума – в выходной день это можно себе позволить.

Овен

Общение с незнакомыми людьми – всегда лотерея: можно обрести верного друга на всю жизнь, а можно – найти на сою голову врага, который может – как сейчас, так и впоследствии – доставить вам массу неприятностей.

Телец

Упадок сил, который вы можете ощутить с самого утра, хорошо «лечится» отдыхом: отказавшись от активных действий, вы уже завтра почувствуете себя свежими, бодрыми и – что очень важно – жизнерадостными.

Реклама

Близнецы

Отвечать злом на зло нежелательно в любое время, но в этот день – особенно: логичный в таких случаях бумеранг может дать о себе знать гораздо быстрее, чем можно было бы того ожидать.

Рак

Претензии, которые выскажут в этот день окружающие, в большинстве случаев не заслуживают внимания, но к тем, которые будут исходить от близких и любимых людей, а также друзей, все-таки стоит прислушаться.

Лев

Лучший способ выйти победителем из конфликта – выступить в роли дипломата, примиряющего враждующие стороны: авторитета, необходимого для такой – миротворческой – миссии, вам хватит с лихвой.

Дева

Сегодня вам важно соблюдать максимальную осторожность во всем, но прежде всего – в отношениях с дорогими вам людьми: любое неосторожное слово может надолго разрушить существующую меду вами гармонию.

Весы

Несмотря на то, что с финансами у вас сейчас все в порядке, не стоит безалаберно относиться к своим сбережениям – лучше проявить разумную бережливость и отказаться от приобретения вещей, которые вам не нужны.

Скорпион

День – в выходной это сделать нетрудно – рекомендуется провести в одиночестве, которое подарит вам покой: общение с окружающими будет вызывать у вас раздражительность и недовольство.

Стрелец

Противостоять чужой агрессии, имея такой как у вас – вспыльчивый, а порой и вздорный – характер, довольно трудно, но возможно, особенно если взять себя в руки и пропускать неприятные замечания мимо ушей.

Козерог

Как бы ни складывалась сегодня жизненная ситуация, необходимо отказаться от решительных действий и – особенно! – резких слов: они не только не помогут, но и повредят, испортив отношения с родными или друзьями.

Водолей

Общаясь с малознакомыми людьми, необходимо держать дистанцию: они могут неправильно понять ваше с ими сближение и позволить себе лишние слова и действия, от чего вы вряд ли придете в восторг.

Рыбы

Побороть вероятное сегодня плохое настроение поможет общение с близким, родным человеком: тому, кто давно и хорошо вас знает, проще будет понять причину вашей хандры и найти способ от нее избавиться.

Читайте также: