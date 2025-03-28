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Гороскоп на 29 марта для всех знаков Зодиака: день разгула темных сил
Самый опасный во всем лунном календаре день, который характерен разгулом темных сил и их негативным влиянием на нас.
В силу того, что все мы к этому времени – к финалу лунного месяца – истощены и ослаблены, зло вполне может одержать победу сначала в нашей душе, а затем и в нашей жизни – нежелательно этого допускать. Избежать столкновения с негативом можно будет оставшись дома и сократив при этом общение до минимума – в выходной день это можно себе позволить.
Овен
Общение с незнакомыми людьми – всегда лотерея: можно обрести верного друга на всю жизнь, а можно – найти на сою голову врага, который может – как сейчас, так и впоследствии – доставить вам массу неприятностей.
Телец
Упадок сил, который вы можете ощутить с самого утра, хорошо «лечится» отдыхом: отказавшись от активных действий, вы уже завтра почувствуете себя свежими, бодрыми и – что очень важно – жизнерадостными.
Близнецы
Отвечать злом на зло нежелательно в любое время, но в этот день – особенно: логичный в таких случаях бумеранг может дать о себе знать гораздо быстрее, чем можно было бы того ожидать.
Рак
Претензии, которые выскажут в этот день окружающие, в большинстве случаев не заслуживают внимания, но к тем, которые будут исходить от близких и любимых людей, а также друзей, все-таки стоит прислушаться.
Лев
Лучший способ выйти победителем из конфликта – выступить в роли дипломата, примиряющего враждующие стороны: авторитета, необходимого для такой – миротворческой – миссии, вам хватит с лихвой.
Дева
Сегодня вам важно соблюдать максимальную осторожность во всем, но прежде всего – в отношениях с дорогими вам людьми: любое неосторожное слово может надолго разрушить существующую меду вами гармонию.
Весы
Несмотря на то, что с финансами у вас сейчас все в порядке, не стоит безалаберно относиться к своим сбережениям – лучше проявить разумную бережливость и отказаться от приобретения вещей, которые вам не нужны.
Скорпион
День – в выходной это сделать нетрудно – рекомендуется провести в одиночестве, которое подарит вам покой: общение с окружающими будет вызывать у вас раздражительность и недовольство.
Стрелец
Противостоять чужой агрессии, имея такой как у вас – вспыльчивый, а порой и вздорный – характер, довольно трудно, но возможно, особенно если взять себя в руки и пропускать неприятные замечания мимо ушей.
Козерог
Как бы ни складывалась сегодня жизненная ситуация, необходимо отказаться от решительных действий и – особенно! – резких слов: они не только не помогут, но и повредят, испортив отношения с родными или друзьями.
Водолей
Общаясь с малознакомыми людьми, необходимо держать дистанцию: они могут неправильно понять ваше с ими сближение и позволить себе лишние слова и действия, от чего вы вряд ли придете в восторг.
Рыбы
Побороть вероятное сегодня плохое настроение поможет общение с близким, родным человеком: тому, кто давно и хорошо вас знает, проще будет понять причину вашей хандры и найти способ от нее избавиться.
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