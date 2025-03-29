Гарри Кейн

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"Бавария" дома победила "Санкт-Паули" в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25. Поединок на "Альянц Арене" в Мюнхене завершился со счетом 3:2 .

На 17-й минуте встречи мюнехнцев вывел вперед Гарри Кейн, для которого это уже 22-й гол в нынешнем розыгрыше Бундеслиги.

Английский форвард возглавляет гонку бомбардиров Бундеслиги, опережая на 5 мячей чешского нападающего леверкузенского "Байера" Патрика Шика.

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На 27-й минуте гости сравняли счет – отличился Элиас Саад.

Однако во втором тайме подопечные Венсана Компани обеспечили себе победу – дубль оформил Лерой Сане, который забил на 53-й и 71-й минутах.

На 90+3-й минуте Ларс Рицка своим голом позволил "Санкт-Паули" сократить отставание до минимума, но "Рекордмастер" не упустил победу.

Обзор матча "Бавария" – "Санкт-Паули"

После этой победы "Бавария" (65 очков) продолжает лидировать в Бундеслиге и за семь туров до финиша имеет 6 баллов гандикапа над ближайшим преследователем – "Байером", который накануне обыграл "Бохум" (3:1) украинского футболиста-предателя Ивана Ордеца.

"Санкт-Паули" (25 пунктов) занимает 15-е место в таблице элитного дивизиона чемпионата Германии.

"Бавария" в следующем туре Бундеслиги 4 апреля на выезде сыграет с "Аугсбургом", а "Санкт-Паули" 6 апреля примет "Боруссию" Менхенгладбах.